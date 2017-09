Cameroun: Opération « Mercy Ships » - Premières interventions réussies

Par ailleurs, le médecin espère former gynécologues, chirurgiens et infirmières locaux au développement de la capacité de reconstruction des cellules. « Nous espérons trouver tous les patients souffrant d'un handicap avant que cela ne s'aggrave », a-t-il insisté.

Après les interventions des différentes administrations, il ressort qu'entre le 7 et le 13 septembre, 61 malades ont été accueillis, transportés et déposés au Hope Center, première étape avant l'accès au bateau-hôpital, et que jusque-là tout se passe bien.

André Mama Fouda, de la Santé publique, Marie-Thérèse Abena Ondoa, de la Promotion de la Femme et de la Famille, et Issa Tchiroma Bakary, de la Communication.

Après le bateau-hôpital, le malade a été conduit dans un hôpital pour un suivi postopératoire. Johanne, elle, ne pouvait plus se nourrir convenablement à cause de sa malformation maxillo-faciale.

