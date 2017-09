Cameroun: Mission médicale Mercy Ship - Le satisfecit du gouvernement

document

Le propos liminaire du ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary face à la presse jeudi dernier à Douala

« Mesdames, Messieurs les Journalistes, Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici dans cette salle de Conférences de l'Hôpital Laquintinie de Douala, à l'occasion de cette rencontre à laquelle je vous ai conviés, afin que nous fassions le point sur le déroulement des activités de la mission humanitaire Mercy Ships qui séjourne dans notre pays depuis pratiquement un mois.

Mais avant d'y arriver, permettez-moi de saluer la présence à mes côtés de Leurs Excellences Madame le Ministre des Affaires Sociales, Madame le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et Monsieur le Ministre de la Santé Publique qui ont accepté de co-présider avec moi la présente conférence de presse.

Je voudrais également préciser que la délégation interministérielle ainsi constituée, a été dépêchée ici à Douala sur Hautes Instructions de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à l'effet de procéder à une première évaluation de cette mission médicale inédite, et dont l'importance n'est plus à démontrer pour la santé et le bien-être de nos populations. Mesdames, Messieurs les Journalistes,

À titre de rappel, c'est à l'invitation du Chef de l'État, Son Excellence Paul BIYA, que l'Organisation Non Gouvernementale Internationale à vocation humanitaire dénommée Mercy Ships, a fait le voyage du Cameroun pour y séjourner pendant 10 mois, dans le cadre d'une mission médicale de haut niveau.

Cette mission a été placée comme vous le savez, sous le Très Haut Patronage de la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal BIYA, Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO.

Parlant de l'ONG Mercy Ships elle-même, son objectif premier est de permettre l'accès aux soins médicaux de qualité, prodigués par des équipes d'experts, recrutés dans les spécialités les plus pointues en matière de santé et venant d'horizons divers.

Les bénéficiaires de ces prestations pour l'essentiel, des personnes démunies et vivant dans une pauvreté extrême. Mercy Ships a donc pour vocation, de mettre à la disposition des Etats et d'autres communautés qui en expriment le besoin et satisfont à leurs conditions de soutenabilité économique, des programmes de soins de performance élevée, avec des plateaux techniques appropriés et des compétences sanitaires pointues, destinés à des patients particulièrement déshérités et qui dans un continent à développement relatif comme le nôtre, n'auraient jamais pu accéder à de tels soins.

Et c'est l'option que le Chef de l'Etat aura prise, en invitant cette mission au Cameroun et en prenant en charge l'intégralité des dépenses y afférentes, de manière à ce que les bénéficiaires n'aient en aucun cas - je dis bien en aucun cas - à être sollicités pour une quelconque contre-partie financière.

S'agissant de la mission actuellement en accostage au Cameroun, les activités se déroulent à bord de l'un des navires-hôpitaux appartenant à la flotte de l'ONG Mercy Ships et dénommé Africa Mercy.

Elles sont essentiellement orientées vers la chirurgie, et plus spécifiquement, vers les prestations chirurgicales suivantes : - la chirurgie générale et orthopédique : déformations liées aux traumatismes négligés, correction de pieds bots et malformations congénitales ; - la chirurgie maxillo-faciale : tumeurs déformantes non cancéreuses, fentes palatines, fentes labiales et goitres ; - la chirurgie plastique reconstructive : anomalies congénitales, séquelles de brûlures, ulcères chroniques et grosses tumeurs ; - la chirurgie gynécologique : fistules obstétricales et gros fibromes ; - la chirurgie ophtalmologique et soins dentaires.

A titre de premier élément du bilan à faire valoir, je voudrais indiquer que les objectifs de prise en charge thérapeutiques avaient été fixés au départ de l'opération à 6000 patients.

Au soir du 7 septembre 2017, soit trois semaines seulement après l'accostage du navire-hôpital dont la durée du stationnement au Cameroun est fixée à dix mois, l'on comptait déjà 144 patients reçus, avec pour les accompagner, 71 garde-malades.

Après les examens pré-opératoires sur le navire-hopital qui ont débuté le 22 Août 2017, 30 patients ont déjà bénéficié de chirurgies lourdes, dont 10 pour la chirurgie maxillo-faciale, 8 pour la chirurgie des fistules et 12 pour la chirurgie orthopédique.

Sur les 30 malades opérés, 14 ont eu l'autorisation de retourner à leurs domiciles respectifs ; les 16 autres continuant de suivre les soins post-opératoires au Hope Center basé à l'hôpital de District de Nylon ici à Douala.

S'agissant de l'accompagnement psychosocial, tous les patients concernés ainsi que leurs garde-malades bénéficient du service de couverture mis en place par Madame le Ministre des Affaires Sociales et Madame le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille ; ce qui permet de suivre la totalité de ces personnes, depuis le départ de leurs lieux de résidence respectifs, sur les différents trajets les menant à Douala, pendant leur séjour à Douala et sur leurs itinéraires retour.

En ce qui concerne les cas de fistules obstétricales, l'objectif visé est la prise en charge de 500 femmes dont 300 sont déjà sélectionnées.

Les campagnes de sélection y afférentes se poursuivent dans toutes les régions du pays sous l'égide de Madame le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et avec la collaboration du Ministre de la Santé Publique, de Madame le Ministre des Affaires Sociales et du Fonds de Nations Unies pour la Population.

Pour ce qui est des patients souffrant des pathologies ophtalmologiques, leur sélection a été circonscrite à la ville de Douala. Elle cible près de 2900 personnes et la campagne y afférente débutera le 20 septembre 2017 sur le site du village artisanal régional, tous les lundis et mardis, et sur celui Parcours Vita, tous les mercredis et jeudi.

Les interventions chirurgicales oculaires débuteront quant à elles le 2 octobre 2017. Concernant les pathologies dentaires, le dépistage entrepris cible 9000 personnes et se déroule à la Maison du Parti de Bonanjo ici à Douala, depuis le 4 septembre 2017. Les interventions chirurgicales y afférentes s'effectuent à la clinique dentaire de l'hôpital Laquintinie de Douala.

Voilà donc, Mesdames, Messieurs le Journalistes, pour ce qui est de la prise en charge des pathologies à proprement parler. Mais comme nous l'annoncions au cours de notre conférence de presse du 26 avril 2017 à Yaoundé, la mission Mercy Ships au Cameroun comporte en plus du volet de la prise en charge médicale, deux autres composantes, définies en termes de réhabilitation des infrastructures sanitaires et de renforcement des capacités parmi les compétences locales.

S'agissant de la réhabilitation des infrastructures sanitaires, celles-ci sont entièrement financées par Mercy Ships pour un coût total de 1,5 million de dollars américains. Il s'agit du Hope Center d'une capacité de 200 lits à l'Hôpital de District de Nylon, du Centre de Formation en Maintenance Biomédicale et de la Clinique dentaire et ophtalmologique de l'Hôpital Laquintinie de Douala.

En ce qui concerne le renforcement des capacités, les 21 médecins spécialistes camerounais qui bénéficieront du programme de mentorat, sont déjà tous identifiés. Ils sont attendus sur le navire-hôpital à partir du 19 septembre 2017.

Il en est de même des 496 personnels médicaux et paramédicaux destinés aux formations de courte durée, qui se dérouleront sur 8 thèmes différents, répartis sur 25 sessions hors du navire à Yaoundé et à Douala. Mesdames et Messieurs les Journalistes, Au regard de ce qui vient ainsi d'être décrit, je voudrais signaler que l'opération Mercy Ships au Cameroun est déjà en passe de se situer largement au-dessus de toutes les prévisions de départ, en termes de malades ciblés dans la perspective des différentes prises en charge.

Parties en effet d'un objectif de 6 000 patients à prendre en charge, les projections se situent aujourd'hui à plus de 12 000 malades ciblés, essentiellement constitués comme je l'indiquais tantôt, de personnes en situation de forte détresse sociale et particulièrement exposées aux affres de la pauvreté.

Vous comprenez donc que le Chef de l'État ait décidé de la gratuité totale de l'ensemble de ces soins, et de joindre la parole à l'acte, c'est-à-dire de prendre en charge l'intégralité des dépenses liées à cette opération, depuis les aspects médico-chirurgicaux, jusqu'à la prise en charge des patients sélectionnés et de leurs accompagnateurs, incluant leur déplacement physique, à la charge duquel le Ministre des Transports a été commis ; ce, alors que la Communauté Urbaine de Douala quant à elle mise à contribution, assure un service de bus urbains entre la Maison du Parti à Bonanjo et les sites d'hébergement et d'hospitalisation. Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Je voudrais préciser que toutes les personnes éligibles identifiées lors des campagnes de sélection effectuées ne pourront pas dans l'immédiat, et ceci pour des cas de force majeure, bénéficier des soins chirurgicaux tels que prévus dans le cadre de l'opération Mercy Ships.

Ces raisons tiennent essentiellement d'une part au nombre de blocs opératoires disponibles (5 blocs opératoires en tout, pour toutes les spécialités), à mettre en rapport avec la durée prévue pour l'opération, et d'autre part, au fait de la gravité et de la complexité de certaines pathologies, nécessitant souvent plusieurs interventions chirurgicales.

Mais, ces patients qui pourraient ne pas être immédiatement pris en charge en terme thérapeutique, seront tout de même retenus pour figurer dans un fichier d'attente constitué au niveau du Ministère de la Santé Publique.

Ce fichier servira de base de sélection, non seulement pour les cas de désistement, mais aussi pour les autres campagnes médicales à but humanitaire que le Ministre de la Santé Publique organise régulièrement, avec l'appui des partenaires et des ONG nationales et internationales.

En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, alors que la mission Mercy Ships n'est encore qu'à ses premiers jours au Cameroun, c'est la ferme volonté du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA de se tenir constamment auprès de ses compatriotes, dans les nécessités auxquelles ils font face, pour l'amélioration de leur bien-être social.

Cette détermination du Chef de l'État touche en particulier les populations les plus défavorisées qui, à certains moments, peuvent, mais à tort, se sentir exclues du champ des intérêts nationaux. L'opération Mercy Ships qui vient de démarrer est une illustration concrète de cet engagement du Président de la République Son Excellence Paul BIYA.

Par les vertus d'une telle mission, des couches sociales vulnérables et à faibles revenus se voient offrir la possibilité jusque-là inespérée, d'accéder à des soins de très haut niveau, qu'elles n'auraient jamais reçues si cette occasion n'avait pas été créée.

Car, il faut bien se le dire, cette mission médicale de haut niveau, effectuée par l'une des ONG humanitaire les plus prestigieuses à travers le monde, n'aura été rendue possible que parce que le Chef de l'État l'aura voulu et qu'il aura décidé de son entière gratuité, au bénéfice des couches les plus vulnérables de nos populations.

Une telle opération, faut-il le préciser, s'effectue sans préjudice de la poursuite d'une politique d'amélioration de la carte sanitaire du pays, caractérisée par la construction de formations de référence et d'hôpitaux de proximité, ainsi que la réhabilitation et l'installation de plateaux techniques de niveau élevé sur l'ensemble du territoire national.

Le Gouvernement de la République, emmené par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, sous la coordination de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, exprime ici par ma voix, son engagement et sa détermination irréversibles, à poursuivre cette option salutaire pour le développement humain de notre nation.

Je vous remercie pour votre aimable attention.»

