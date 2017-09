Cameroun: MSF forme à la gestion des attentats

MSF est présente au Cameroun depuis 1984. Depuis février 2015, l'organisation médicale et humanitaire a déployé ses équipes d'urgence dans l'Extrême-Nord du pays, afin d'offrir des soins médicaux primaires et d'urgence aux réfugiés et personnes déplacées, en support au ministère camerounais de la Santé publique.

Nous ne venons pas en donneurs de leçons, mais en collègues du domaine de la santé, pour nous permettre d'agréger nos expériences, pour plus d'efficacité. MSF est actuellement à Mora et Maroua où nous travaillons avec le Minsante dans la gestion des afflux de blessés».

«C'est surtout une occasion d'échanger avec nos collègues, de la façon dont on peut organiser le tri de blessés et la priorité à accorder à certains blessés», indique Nouroudine Yakoub, chef du centre de santé de Bonderi.

Les départements du Mayo-Sava et du Logone et Chari sont particulièrement ciblés, faisant au moins 158 morts depuis Avril 2017, selon l'ONG Amnesty International.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.