Cote d'Ivoire: L'ONG "Soleil" donne le sourire à la pouponnière de Dabou

Nous avons des enfants en situation de handicap-couché (ce sont des enfants qui du fait de leur incapacité cérébrale ont besoin d'être assistés à vie) et des enfants en situation de handicap-debout qui malgré leur état apprennent des activités comme la couture, les jeux de construction, et autres.

Il dit : « L'organisation a tenu à rendre visite aux enfants non seulement pour leur porter des dons mais surtout les couvrir d'amour et de chaleur. Une manière pour nous de montrer aux tout-petits qu'ils ont leur place dans la société ».

Martin Atéméné a exprimé sa satisfaction vis-vis de ce cadeau tout en rassurant sur le fait que ces vivres et non vivres revenaient naturellement aux enfants.

Des packs d'eau minérale, des couches de bébé, des lingeries et des produits cosmétiques ont été les constituants du don reçu par Atéméné Martin et Miss Nana qui représentaient la directrice de la pouponnière.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.