Guinée: Labé - Un jeune homme interpellé pour le rapt d'un enfant de 6 ans

Dans l'après midi du vendredi ,le garçon a été retrouvé sauf dans une futaie aux alentours d'un cours d'eau ,et la joie de sa famille n'émousse pas la volonté des siens d'en savoir plus sur cette disparition.

Depuis lors les villageois ont décidé de faire une battue pour retrouver le jeune garçon, quant on a perdu tout espoir alors nous sommes allés au domicile du jeune homme et avons demandé à son père de le sortir ,il s'est exécuté nous avons demandé au jeune de nous conduire où il a emmené l'enfant, nous sommes venus ensemble jusqu'à un endroit où il a prétendu avoir laissé l'enfant ,maintenant il est à la gendarmerie de Popodara car il ne peut dire qu'il ne sait pas où est l'enfant... .. »

« c'est un jeune dont le domicile se situe à 20 km de notre village qui est venu trouver les enfants en train de jouer ,il a affirmé qu'il voulait se faire accompagner chez un autre de nos jeunes ,alors deux enfants de 7 et 6 ans se sont détachés du groupe pour l'accompagner après quelques minutes de marche l'enfant de 7 ans a désisté, laissant le jeune continuer avec son cadet, à la nuit tombée et alors qu'il rentrait ,les enfants ont reconnu le jeune homme et celui qui avait renoncer à l'accompagner lui a posé la question de savoir où se trouvait leur camarade de jeu ?,il a répondu qu'il faisait nuit et qu'il est pressé et a dû le laisser derrière .

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.