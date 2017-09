Togo: Paradoxe politique et spectaculaire constitution

Mais avec l'application et le respect de la constitution de 1992. Justement, c'est la plus grande inconnue du prochain rendez-vous présidentiel au Togo. Substantiellement, la situation constitutionnelle du Togo est inquiétante.

Et, c'est pour cela qu'il tente de s'imposer à ses adversaires politiques. Royalement, Faure Gnassingbé mal initié n'imaginait pas pouvoir être mis en difficulté. Inquiétant ? Surtout que le Togo baisse pavillon et fait pleurer ses habitants.

C'est en cela que le Togo demeure l'Etat le plus paradoxe avec une constitution spectaculaire : jamais elle ne respecte la limitation des mandats. La famille Gnassingbé qui dirige le Togo depuis 50 ans garde jalousement les secrets et les mystères de cette gouvernance politique.

Le Togo c'est le pays le plus paradoxe politique et le plus spectacle constitutionnel de l'Afrique : Un pays surplombé par une famille depuis 50 ans, les Gnassingbé qui écrasent les autres et tous les partis politiques, la société civile, les ONG togolais.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.