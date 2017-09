Angola: Huíla - Plus de 160 personnes âgées bénéficient d'actions de solidarité

Lubango — La Bourse de solidarité sociale (BSS) a bénéficié jusqu'à cette date à 163 personnes âgées de la municipalité de Lubango, a informé vendredi, dans cette ville, la porte-parole de la direction provinciale du ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (MINARS) à Huíla, Francelina Tomás.

Se confiant à la presse, la responsable a affirmé que, bien que le programme de la bourse n'ait pas encore été officiellement lancé dans la province, le MINARS a déjà aidé deux personnes et une boulangerie qui apportent la solidarité aux personnes âgées dans la communauté, contribuant chaque vendredi de la semaine, avec un repas (soupe et pain) pour nourrir cette couche sociale.

Il a indiqué que le programme était extensif à toutes les municipalités de Huíla, et actuellement, il est cours une étude pour trouver les mécanismes d'articulation qui peuvent générer de la confiance aux donateurs qui veulent offrir des biens et des services aux groupes les plus pauvres contrôlés par institution.

"Une entité appropriée sera choisie pour créer cette collection de dons, autre qu'une société affiliée à l'État, mais une association non gouvernementale.

Le MINARS va à peine coordonner parce que c'est l'institution qui a le contrôle des groupes vulnérables, pouvant se faire tout type de dons, notamment des produits périssables et non périssables, principalement de matériels didactiques», a expliqué Francelina Tomás.

Elle a déclaré que, avec la bourse en pleine activité dans la province, on s'attend à réduire les taux de vulnérabilité et de pauvreté des familles, à accroître la productivité et la commercialisation au sein de la famille, avec la pratique de l'agriculture et de l'élevage.

L'augmentation de l'autonomie financière de la famille, l'amélioration de l'accès aux biens et services pour les conditions de vie des personnes, l'augmentation des niveaux de nutrition, l'immunité reproductive et la réduction des taux de mortalité infantile, la réduction des décès maternels et le renforcement de l'économie locale, la promotion du développement des localités, sont d'autres perspectives à atteindre avec le programme.

Il a appelé les gens à être plus favorables, à aider ceux qui sont plus le besoin, et à attirer l'attention des adultes dans le sens d'encourager leurs enfants dès le début à créer un sentiment d'amour pour leur prochain.