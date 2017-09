Angola: Les Angolais célèbrent dimanche la Journée du Héros National

Luanda — Le 17 septembre, date de naissance du fondateur et premier président de la République d'Angola, António Agostinho Neto, est considéré comme la Journée du Héros National en raison de sa contribution à la lutte armée contre le colonialisme portugais et à la conquête de l'indépendance nationale.

L'éphéméride, institué une fête nationale en 1980 par la jadis Assemblée du Peuple, un an après sa mort le 10 septembre 1979 dans l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), est également dû à la reconnaissance de son engagement à la libération de l'Angola en particulier du continent africain.

En raison de son attachement à la cause libératrice des peuples, le Zimbabwe et la Namibie sont également devenus indépendants, ainsi qu'il a contribué à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.

Agostinho Neto était également un homme de culture éclairé, pour lequel les manifestations culturelles devaient être d'abord et avant tout l'expression vivante des aspirations des opprimés, une arme pour dénoncer les oppresseurs, des instruments pour la reconstruction de la nouvelle vie.

L'attribution du Prix Lotus en 1970 par la Conférence des écrivains afro-asiatiques, le Prix national de la culture en 1975 et d'autres récompenses sont une reconnaissance internationale supplémentaire de ses mérites dans ce domaine, avec des œuvres telles que Náusea (1952), Quatre poèmes d'Agostinho Neto (1957), Sagrada Esperança (1974), Renonciation Impossible (édition posthume 1982) et Poésie (édition posthume 1998).

Doté d'un dynamisme inhabituel et d'une capacité de travail, Agostinho Neto, jusqu'au moment de sa disparition physique, a été infatigable dans sa participation pour résoudre tous les problèmes liés à la vie du parti, du peuple et de l'Etat.

En tant que marxiste-léniniste convaincu, Agostinho Neto a constamment réaffirmé le rôle de premier plan du parti, la nécessité de sa structure organisationnelle et son renforcement idéologique, une garantie sûre pour la création et la consolidation des organes du pouvoir populaire, une forme institutionnelle de gestion des destinées de la nation par les travailleurs et paysans.

On reconnaît également à Agostinho Neto le grand engagement dans la lutte pour l'éradication de l'analphabétisme, en lançant la «Campagne nationale d'alphabétisation en 1979».

Toujours en reconnaissance de la figure du fondateur de la nation angolaise, des statues sont érigées dans diverses régions du pays, symbolisant ses actes et son héritage. L'acte de la Journée du Héros Nationale en 2017, se déroulera dans la ville de Dundo, province de Lunda Norte. Le programme prévoit des activités politiques, sociales, culturelles, récréatives, sportives et religieuses. Né le 17 septembre 1922, dans la localité de Kaxicane, municipalité d'Icolo e Bengo, province de Bengo, António Agostinho Neto est décédé le 10 septembre 1979, à Moscou, des suites de maladie. Médecin et homme d'Etat, il a proclame l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975, après des siècles de colonisation portugaise.