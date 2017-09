Sénégal: Macky Sall invite les acteurs politiques à privilégier les "intérêts supérieurs du peuple'

"Plus tard , se souvient le président Sall, avec des trajectoires différentes, nos rapports n'ont jamais changé. Il a pensé travailler avec moi quand je devins président de la République et c'est comme ça que nous avons continué ensemble dans le respect de ces convictions."

Le chef de l'Etat a rappelé son amitié et le respect qu'il avait des années durant pour Djibo Leyti Ka en tant qu'homme d'Etat et frère.

Selon lui, le fondateur de l'Union pour le renouveau démocratique (URD) estimait que la politique "est souvent une dynamique dont la maîtrise et la conduite nécessitent de la lucidité, du courage, de la volonté et de la détermination de vaincre les résistances inévitables aux changements qu'imposent le contexte et les aspirations de masse."

