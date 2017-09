Afrique: L'égérie du riz, Korka Diaw distinguée par l'ONG américaine "Believe in Africa" à Marrakech

Cette femme walo walo bon teint tient encore sur de bonnes béquilles. Son nom: Korka DIAW, une métronome des champs arides et fertiles.

Affable et généreuse dans sa fibre de faire partager son savoir faire, devenu au gré de plusieurs décennies, un laboratoire contemporain, sous le soleil ardent et la pluie des field de la vallée du fleuve Sénégal, Madame Korka DIAW, vient d'être récompensée et distinguée le 14 septembre 2017 lors des Beleive Days 2017 à Marrakech ( Maroc).

A juste titre qui sonne à l'heure de son labour laborieux. C'est le prix d'un temps capricieux rénuméré qui a valeur de symbole.

Devant un parterre d'environ 250 délégués issus du monde des décideurs, du monde paysan, de la finance et de la société civile, la sénégalaise qui garde sa pleine forme a été distinguée pour son combat à l'émergence de l'agriculture africaine particulièrement en milieu rural où elle a consacré la moitié de sa vie.

Korka DIAW est une véritable icône du monde agricole. Une grande voix au Sénégal qui monte vers l'Afrique. Une sorte de vigie pour corriger les dysfonctionnements qui surgissent dans ce secteur.

Korka DIAW en recevant ce Prix international dans un cadre prestigieux où s'est tenu pour la première fois le Congrès "femmes et agriculture en Afrique", montre la voie aux autres femmes du continent africain à ne pas abdiquer et continuer le combat de ne point assécher les champs.

Korka DIAW entre au Panthéon

Ce sont de grands noms qui ont été distingués, dont entre autres, l'ancien Président du Ghana, John Dramani Mahama, Mbarka Bouaida, secrétaire d'Etat chargée de la Pêche maritime du Maroc.

Comme les grands noms forcent l'histoire et le regard de leurs concitoyens avec la République magnifiée dans tous ses éclats, la récipiendaire Korka Diaw a tenu à présenter son trophée décerné par l'ONG américaine Beleive in Africa au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, le brillant expert en agriculture, Papa Abdoulaye Seck.

Korka DIAW a profité de cette presentation pour remercier le Chef de l'état Macky SALL pour » son soutien constant au monde rural décliné dans le cadre du PSE, à travers son volet agricole ». Al Barka Maman Korka !!