Togo: Ihlas Bebou et Hanovre, leaders provisoires après quatre journées

Quand au champion en titre, le Bayern Munich, en pleine crise, et classé actuellement 6ème, avec six points, il joue aujourd'hui samedi Mayence.

Une victoire qui permet au jeune Epervier et ses coéquipiers de s'installer provisoirement seuls dans le fauteuil de leader avec 10 points et trois de mieux que Borussia Dortmund et Hoffenheim qui joueront leur match de la 4ème journée dimanche.

On ne pourrait souhaiter mieux pour Ihlas Bebou et le promu Hanovre qu'il a rejoint au mercato d'été dernier.

