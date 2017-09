Togo: Ça va se savoir dans la rue les 20 et 21 Septembre prochains

A moins d'une décision de dernière minute, les militants et sympathisants de l'opposition et ceux du pouvoir seront dans les rues aux mêmes jours et si possible à la même heure la semaine prochaine.

Si les premiers entendent faire fléchir le pouvoir sur ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les précédentes manifestations, ni à l'Assemblée nationale, les autres se veulent toujors un soutien du Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé et tenir le rapport de force avec l'opposition. C'est donc bien parti pour du spectacle dans les rues de Lomé les 20 et 21 Septembre prochains.

"Les mercredi 06 et jeudi 07 Septembre 2015, vous avez répondu massivement à l'appel de CAP2015 - Groupe de Six - CAR - PNP - Santé du Peuple. Votre mobilisation, unique par son ampleur et sa détermination, a fortement ébranlé le régime RPT/UNIR et interpellé la communauté internationale sur la réalité de la vie sociopolitique de notre pays le Togo.

Les quatorze partis politiques (Les cinq de CAP2015, les six du Groupe de Six, le CAR, le PNP et Santé du Peuple, ndlr) vous invitent à nouveau à descendre, encore plus massivement, dans les rues sur toute l'étendue du territoire national, les mercredi 20 et jeudi 21 Septembre 2017 à partir de 8 h pour dire non, ça suffit et pour soutenir l'actions des députés de l'opposition à l'Assemblé Nationale qui se battent pour le retour à la Constitution du 14 Octobre 1992 dans sa formulation originelle", indique le nouveau communiqué de l'opposition qui vient préciser l'itinéraire de la marche à Lomé.

Et quant aux revendications officielles qui sous-tendent ce manifestation, il y a "d'une part, l'exigence du retour à la Constitution originelle du 14 Octobre 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des togolais de l'étranger" et, "d'autre part, la dénonciation de la répression barbare de la manifestation pacifique publique des 19 et 20 Août 2017 ayant fait des morts et de nombreux blessés, l'exigence d'une enquête indépendante soit diligentée pour situer les responsabilités et traduire en justice les auteurs et commanditaires des violences des 19 et 20 Août 2017, l'exigence de la libération immédiate et sans conditions, de tous les prisonniers politiques, notamment les personnes arrêtées lors des manifestations pacifiques publiques des 19 et 20 Août 2017 et condamnées à de lourdes peine de prisons, de l'arrêt immédiat des persécutions, des arrestations, des poursuites et des violences à l'encontre des militants et dirigeants du PNP, et de l'arrêt immédiat des entraves à l'exercice du droit constitutionnel de manifestation".

Face à une telle position qui s'exprimera dans les rues de Lomé lors des deux jours précités, il y aura celle divergente des partisans du parti au pouvoir Union pour la République (UNIR) pour, dit-on, soutenir le président Faure Essozimna Gnassingbé, pour sa politique de paix, d'unité nationale et de développement inclusif.

En clair, les organisateurs de cette nouvelle manifestation du parti au pouvoir parlent d'une réponse à l'inquiétante situation que traverse le Togo, suite " aux manifestations des partis politiques qui ont dérapé en actes de violence et de voies de fait, menaçant dangereusement la paix, la cohésion et l'entente, valeurs auxquelles le pays est très attaché".

Mieux, en appui aux organisateurs, le commentaire d'un résident dans les environs du siège de UNIR dans le quartier Lomégan, qui se confiait à nos confrères d'Elite d'Afrique, se veut révélateur.

"Depuis les événements du 19 août dernier, nés des manifestations de rue d'un parti politique, l'on assiste à une vague de discours outrageants, des appels à la haine, à l'intolérance et à la révolte.

Et surtout des appels à la démission du président de la République, Faure Gnassingbé, champion du parti UNIR.

Face à cette situation, les militantes et militants du parti Union pour la République (UNIR) n'entendent pas rester insensibles ni inactifs.

C'est pour cela qu'ils seront dans les rues de Lomé, dans un esprit pacifique pour réaffirmer leur conviction et exprimer leur profond attachement aux valeurs républicaines", indiquait ce dernier.

Voilà qui promet des étincelles les 20 et 21 Septembre prochains, quant on sait que l'opposition tout comme le pouvour disposent toujours d'une capacité de mobilisation quelque soit l'objectif de la mobilisation de chacun d'eux.