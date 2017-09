Ile Maurice: Moogesh Veerabadren - «Notre port souffre d'un manque de compétences»

«Au moment de la répression par le gouvernement de la coalition PTr-PMSD de sir Seewoosagur Ramgoolam et de Gaëtan Duval, j'ai été licencié du port et je me suis retrouvé sans emploi de 1970 à 1973», se souvient l'ancien lord-maire.

D'ailleurs, ce dernier et l'Ayer Marimootoo officient au premier mariage mixte en la cathédrale Saint-Louis, en décembre 1978, quand ils bénissent l'union de Moogesh et de son épouse Ruby.

Ils sont à l'écoute du Dr Cader Raman et d'Edwin de Robillard. Plus tard, il œuvrera aux côtés du père Henri Souchon.

Lui et ses amis de son quartier de Plaine-Verte, dont l'ancien député Rajen Dyalah et l'ex-conseiller municipal feu Nasool Dilmohamed, rejoignent ceux œuvrant pour la réconciliation entre les communautés.

Il a été l'un des fondateurs de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union. Il sera, tour à tour, secrétaire général et président du syndicat pendant plusieurs années.

Il est temps que je me tienne en retrait.» Ces paroles de Moogesh Veerabadren, ancien lord-maire et ancien employé du port, sont empreintes d'une détermination affirmée à prendre du recul de la vie publique.

