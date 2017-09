Ile Maurice: Ajay Gunness - «Pravind Jugnauth et Navin Ramgoolam ont mis le pays à genoux»

Me Nawaz Dookhee, membre du Mauritius Bar Association a, il y a peu, fait servir une mise en demeure à… Plus »

Les deux leaders ont endetté le pays. Ils ont mis le pays à genoux. Zot inn kas résor popilasion. Le plus tôt Pravind Jugnauth ne sera plus à la tête de ce pays et le plus tôt Navin Ramgoolam s'éclipsera de la scène politique, le mieux ce sera.

Nous leur rappellerons que ce gouvernement fait aussi mal ou pire que le leader du Parti travailliste. Je crois qu'il y a une compétition entre ce dernier et Pravind Jugnauth pour savoir lequel des deux peut faire plus de mal au pays.

Navin Ramgoolam n'est pas une référence pour nous. Dans beaucoup de cas, c'est dans son intérêt ki li ferm so labous. Il doit se regarder dans une glace. Il parle de rupture et de capitalisme.

Évidemment. Chaque semaine, il égratigne Pravind Jugnauth. Il n'y a pas de mots plus durs que ceux utilisés par Paul Bérenger à l'égard de Pravind Jugnauth et du gouvernement.

Il n'y aura pas d'alliance et ce que fera le MSM, c'est son affaire. Pendant la campagne, nous nous adresserons à l'électorat déçu du MSM et celui du Parti travailliste. Nous ciblerons tout le monde pour que notre candidate remporte cette élection.

Dès demain (NdlR, samedi), le comité de campagne se réunira pour peaufiner notre stratégie. Déjà, nous allons quadriller le terrain et être encore plus présents dans la circonscription.

