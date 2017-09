Angola: Le 8 juin décrété férié dans la province de Zaire

Luanda — Le 8 juin, jour de l'inclusion du Centre historique de Mbanza Kongo dans la liste du Patrimoine mondial, est considéré comme un férié local et date de l'anniversaire de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, selon le décret présidentiel du 11 septembre dont l'Angop a reçu vendredi une copie.

Selon le décret publié dans le Journal officiel n ° 157, 1ère série, cela s'explique par le fait que le 8 juin 2017, le Centre historique de la ville de Mbanza Kongo a été déclaré par l'UNESCO comme un patrimoine de l'humanité.

"Etant nécessaire de maintenir vive l'importance de ce fait historique et culturel et de la ville de Mbanza Kongo, le Président de la République décide, en vertu de l'article 120 et du numéro 1 du 125e article, tous deux de la Constitution de la République d'Angola , associés à l'article 4 de la loi 10/11 du 16 février, le 8 juin, fête locale dans la province de Zaire, en commémoration de l'inscription de Mbanza Kongo au Patrimoine mondial ", lit-on dans le document.

Jusqu'à cette année, la date de la ville était signalée le 25 juillet, choisie par le gouvernorat local pour la célébration des festivités de l'ancienne capitale du Royaume de Kongo, fondée au XIIIe siècle.

Durant la période coloniale, la ville avait plusieurs désignations, dont San Salvador du Kongo, nom que les Portugais avaient attribué selon leur désir, en tant que puissance colonisatrice.

Selon son origine historique et culturelle, la désignation de Mbanza Kongo à l'époque était celle de Kongo dya Ntottel, symbole de l'unité et indivisibilité des Bakongo, comme le nom lui-même l'indique.

Depuis la fondation du Royaume de Kongo, la ville de Mbanza Kongo a été sa capitale, le centre politique, économique, social et culturel, le siège du roi et sa cour et, comme tel, le centre des décisions.