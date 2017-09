Algérie/Tunisie: Coupe de la CAF\Casoni - « Mes joueurs doivent afficher une détermination face au Club Africain »

Le MC Alger a rendez-vous ce soir avec le quart de finale aller de la Coupe de la CAF. L'adversaire sera le Club africain (Tunisie) qu'il affrontera au stade 5 juillet 1962. Un derby maghrébin avec, au bout, le « pass » pour le carré d'as.

Ayant des difficultés à trouver ses marques en ce début de saison en championnat de Ligue 1 algérienne le Doyen veut réussir son rendez-vous du jour pour mieux aborder la manche retour décisive.

Le MC Alger ne rassure pas ses fidèles supporters. Sa défaite concédée au stade 20-Août devant le CRB, pourtant, loin d'être un « foudre de guerre », inquiète vraiment. Il n'y avait rien !

Aucune consistance dans le jeu et sur le plan offensif, on ne peut pas dire que les attaquants du MCA se sont créés énormément d'occasions.

En dépit de la difficulté de la tâche qui attend son équipe en cette soirée du samedi, l'entraîneur Bernard Casoni se montre confiant.

«Toutes les rencontres à ce niveau de la compétition sont difficiles et nous serons confrontés à une équipe du Club Africain qui n'est plus à présenter. Pour gagner ce match, je veux voir des hommes sur le terrain.

Mes joueurs doivent afficher cette détermination face au Club Africain, a confié technicien français dans des propos relayés par Le Buteur.

Si on veut gagner un match, cette envie doit se traduire par des efforts sur le terrain, et je pense que les choses sont claires et les joueurs doivent être donc à la hauteur du maillot de ce grand club dont ils portent les couleurs.»

Restant sur une défaite dans le derby algérois mardi dernier face au CR Belouizdad (2-0) avec une piètre prestation, les joueurs de l'entraîneur Bernard Casoni doivent vite oublier ce revers et se remobiliser s'ils veulent éviter d'hypothéquer leurs chances de qualification pour les demi-finales de la Coupe de la CAF.

«On joue pour la première fois devant notre public et il faut mettre tous les ingrédients pour gagner.

Nous allons donc tout faire pour prendre une sérieuse option pour la qualification et offrir la victoire à nos supporters, a ajouté le coach du Mouloudia avant d'évoquer son adversaire du jour.

Le Club Africain est une grande équipe avec des joueurs de qualité et une bonne ligne offensive, mais notre adversaire a aussi des lacunes dont on doit tirer profit et le plus important c'est la réaction de mes joueurs qui doivent montrer de quoi ils sont capables.»

Face au Club Africain, le doyen des clubs algériens est obligé de faire le jeu. Il faudra privilégier l'attaque qui est la meilleure arme pour atteindre le but recherché. L'objectif principal est de prendre une sérieuse option dans ce quart de finale aller de la Coupe de la CAF.