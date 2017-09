Soudan/Congo-Kinshasa: 1/4 de finale aller C2 africaine - Mazembe domine Al Hilal Obeid à Khartoum

A la fin de la première période, les deux équipes sont à égalité d'un but partout. En deuxième période, les Corbeaux sont plus entreprenants, multipliant des offensives dans le camp adverse.

Ben Malango sort d'un marquage de deux défenseurs, avant de se retrouver seul, et de piquer le cuir au-dessus du gardien de but soudanais Sherif El Akram.

Le trio d'attaque se compose du Malien Abdoulayi Sissoko, nouveau venu dans le groupe et ancien du Stade Malien de Bamako qui joue son premier match officiel avec Mazembe, Ben Malango Ngita dans l'axe, et l'autre Malien, Adama Traoré.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe titularise le gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo, avec devant lui, une défense à plat composé de Djo Issama Mpeko sur le flanc droit, Arsène Zola à gauche, le Zambien Kabaso Chongo et Kevin Mondeko dans l'axe.

