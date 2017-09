Algérie/Zimbabwe: L'USM Alger va chercher un nul précieux à Beira

L'USM Alger a réalisé une bonne opération en obtenant un nul (1-1) sur la pelouse en mauvais état de l'Estadio de Beira.

Le club algérien aurait sans doute pu espérer mieux même si l'USMA ne gagne plus à l'extérieur en Ligue des champions.

Contrairement à l'édition 2015 où le club avait brillé loin de ses bases avant de perdre en finale face au TP Mazembe, cette fois-ci, les Rouge et Noir peinent, quand bien même l'adversaire semble largement à la portée.

A Harare, l'USMA avait dominé Caps United, mais avait perdu (2-1). Cela a encore été le cas samedi à Beïra face au Ferroviario de Beïra. La première période a pourtant été à sens unique Elle s'est résumée à une match attaque-défense.

L'équipe de l'USMA cherchait à prendre l'avantage, la formation mozambicaine à ne pas prendre de but. Il aura fallu attendre le temps additionnel de la première période pour assister à la première véritable occasion des locaux.

Sur une action collective, l'attaquant Abrao José Cufa s'offrait une belle opportunité d'ouvrir le score mais le gardien Mohamed Lamine veillait au grain.

En seconde période, les Usmistes se sont montrés, encore une fois, les plus entreprenants. Après une première tentative d'Abderrahmane Meziane (53'), les Rouge et Noir ont trouvé le chemin des filets.

L'attaquant de l'USMA, Oussama Darfalou, a récupéré un long ballon à l'entrée de la surface de réparation du Ferroviario Beira. Dos au but, il s'est retourné, a pénétré dans le rectangle magique et marqué d'un tir croisé (0-1, 63').

Mais, alors que les visiteurs semblaient s'acheminer vers une victoire, ils ont été rattrapés sur un coup de tête du milieu congolais Fabrice Wa Mbuyi Kanda qui laisse au tapis Mohamed Lamine Zemmamouche (89').

Un résultat qui semble avoir entrouvert les portes des demi-finales de la Ligue des champions Total au représentant algérien.

Réactions

Rogerio Goncalves (entraîneur du Ferroviario da Beira)

« Nous n'avons pas à rougir de ce résultat. On a eu en face un adversaire de qualité composé de très bons joueurs. L'USMA nous a posé beaucoup de problèmes.

Le fait d'avoir pu marquer un but en fin de match reste très motivant pour nous. On essayera maintenant de faire de notre mieux pour crée l'exploit au retour. Ce sera difficile mais on ne va pas baisser les bras »

Paul Put (entraîneur de l'USM Alger)

« Je suis vraiment ravi de la prestation de mes joueurs. On a réalisé à mes yeux un grand pas vers la qualification pour la demi-finale.

Mes joueurs ont fait un match plein et ce même si nous nous sommes faits rattraper au score.

On aurait dû tuer le match, ce ne sont pas les possibilités qui ont manqué. On a pris un but, il n'a pas de quoi en faire un drame ».