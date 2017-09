Guinée: Violences à Boké - La société civile dénonce « l'excès de zèle » et l'utilisation des armes par les forces de l'ordre

Après plusieurs jours de violences contre l'obscurité qui ont fait au moins deux morts et plusieurs… Plus »

La société civile appelle les populations de Boké au calme et à la retenue, ainsi qu'à la vigilance pour prévenir toute instrumentalisation politique éventuelle de leur légitime combat. Elle les invite à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la cohésion sociale dans leur localité.

Elle exige du gouvernement que toutes les revendications légitimes soient prises en compte et qu'une enquête judiciaire soit menée pour situer les responsabilités quant aux pertes en vies humaines, aux cas de blessés et des dégâts matériels observés.

La société civile guinéenne s'incline devant la mémoire des victimes de cette tragédie, présente ses condoléances aux familles éplorées, exprime son soutien et sa compassion aux blessés et aux autres victimes.

Malheureusement, à chacune de ces tragiques occasions, que nous condamnons avec fermeté, les services de défense et de sécurité font montre d'excès de zèle, d'usage d'armes à feu, d'intimidations et de violations des droits de l'Homme, face à des populations qui souhaitent manifester leurs droits de façon paisible.

La société civile guinéenne se préoccupe sérieusement de la récurrence de ces troubles qui sont les conséquences logiques de la mauvaise gouvernance qui caractérise les services publics et les secteurs stratégiques comme les mines, l'électricité, l'eau, l'éducation et l'insertion socioéconomique des jeunes etc.

Mardi 12 Septembre dernier, les populations de la préfecture de Boké et des villes environnantes vivent une situation extrêmement grave, émaillée de violences avec des pertes en vies humaines, de blessés graves et de dégâts matériels.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.