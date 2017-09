Ile Maurice: Stéphanie Mootoosamy - La solidarité éclaire sa vie

Et, désormais, une nouvelle angoisse tenaille Stéphanie. Elle dit avoir appris que le ministère du Logement et des terres aurait émis un ordre indiquant qu'elle sera expulsée bientôt.

Berty Mootoosamy rejoint les propos de sa sœur. Habitant juste à côté et vivant dans les mêmes conditions qu'elle, il dit être dépourvu d'électricité et d'eau courante.

Auparavant, elle était employée en tant que femme de ménage. Elle faisait le repassage, lavait des vêtements et nettoyait. Cependant, elle a dû tout cesser à cause de sa maladie : elle a souffert d'une infection cérébrale. Elle s'est fait opérer à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis.

Cette habitante de la rue Sterling Silver, à Cité Débarcadère, Pointe-aux-Sables, vit avec son fils, sa belle-fille Vanessa et leurs deux enfants, âgés de trois mois et de quatre ans.

Qui peine à tenir par mauvais temps. Vêtements et nourriture y passent. Pourtant, Stéphanie Marie Mootoosamy, 38 ans, ne les compte plus, les fois où elle est allée frapper à la porte du ministère du Logement et des terres. Récemment, sa demande a été rejetée pour la énième fois...

