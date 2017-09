Congo-Brazzaville: Ouvrons notre perception

C'est dire que l'accès et l'enseignement de la culture, de l'art et toutes sortes d'expressions artistiques aux plus jeunes dans les écoles de la République se doivent être pensés afin de s'inscrire en normalité au sein de notre société.

En effet, tout ce questionnement est nécessaire. Il est fort à parier que l'ouverture de nos modèles d'enseignements à d'autres mediums que sont l'art et la culture à l'école additionnés à des programmes scolaires de qualité et un environnement social favorable pourraient immanquablement se poser en véhicule pour atteindre cet objectif.

D'où naîtra une génération d'hommes et de femmes cultivés, riches de leur propre culture, de celle des autres et des enseignements qui auront jalonné leurs parcours sans compter l'école de la vie.

