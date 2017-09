Tunisie/Egypte: CAF Ligue des Champions - Bonne opération de l'Espérance de Tunis face à Al Ahly

L'Espérance Sportive de Tunis a réalisé ce samedi une bonne performance au stade de Borj Arab en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Les Sang et Or de Tunis ont craint au match nul 2 à 2 Al Ahly d'Egypte.

Avec un schéma tactique inédit, Faouzi Benzarti avait planifié de renforcer son milieu de terrain et comptait sur Taha Yassine Khenissi pour surprendre la défense égyptienne. Les « Sang et Or » ont mal débuté la rencontre face à un adversaire qui a profité des erreurs défensives pour ouvrir le score dès la 10ème minute sur penalty.

Secoué, le club tunisien s'est réveillé et est parvenu à égaliser 13 minutes plus tard par Khenissi. Après la pause, l'EST a pris l'avantage suite à une erreur du gardien du National du Caire.

Sur un coup-franc de Chaalali, Ekramy réalisait une grosse faute de main et permettait à l'EST de prendre les devants (1-2, 48e).

Dans la dernière demi-heure, l'Espérance de Tunis a commencé à reculer pour garder cet avantage, ce qui a profité aux joueurs d'Al Ahly qui se sont rués à l'attaque.

Les joueurs de Benzarti ont reculé et concédé plusieurs balles arrêtées jusqu'à ce qu'Azaro parvienne à égaliser (67'). Cuits physiquement, les Espérantistes ont géré le score jusqu'au coup de sifflet final.

En fin de match, Fakhreddine Ben Youssef a raté le but du KO qui aurait permis à l'Espérance de Tunis de mettre un pied et demi en demi-finale de la CAF Ligue des Champions. Tout se jouera la semaine prochaine à Rades.