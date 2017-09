Sénégal: Jean Capelle - Premier recteur de l'Université de Dakar

Les qualités exceptionnelles de l'homme, du scientifique et de l'administrateur, ont été honorées du Prix Fourneyron de l'Académie des Sciences en 1946, du titre de sénateur d'honneur de l'Université technique de Karlsruhe, de docteur honoris causa de l'Université du Michigan et du grade de Commandeur de divers Ordres nationaux étrangers (Luxembourg, Sénégal) et de la Légion d'Honneur.

Maire pendant 22 ans de sa commune dont il restaure le riche patrimoine historique, député de Bergerac de 1968 à 1973 et rapporteur du budget de l'Education nationale, Jean Capelle a aussi fondé en 1957 la revue « Vita Latina » et dirigé en 1960-1963 la rédaction du tome 13 de l'Encyclopédie.

Pierre Quentin disait ceci de l'œuvre de Capelle : « On peut dire que grâce essentiellement à son action pugnace, l'Afrique noire fut dotée d'un système scolaire de formation plus valable.

Professeur de mathématiques élémentaires à Orléans, chercheur au Cnrs, puis professeur de mathématiques spéciales à Toulouse, il est appelé en 1942 par la faculté des sciences de Nancy qui lui confie en 1944 la direction de l'Institut électrotechnique. Ses qualités d'administrateur dynamique lui valent alors d'être choisi pour le poste de directeur général de l'enseignement en Aof. Entre ses deux séjours à Dakar, il exerce les fonctions de recteur de l'Académie de Nancy qu'il marque essentiellement par la création de l'Amicale des recteurs du Centre européen universitaire et du Centre universitaire de coopération économique et sociale.

Jean Capelle est le premier recteur de l'Université de Dakar (actuelle Université Cheikh Anta Diop). Son action a fortement contribué au développement des enseignements supérieur et secondaire au Sénégal et en Afrique occidentale française (Aof).

