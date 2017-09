Cameroun: Le tableau noir du pesage routier

Ecartée de la course au Mondial 2018, l'Algérie finira tout de même les éliminatoires. Le… Plus »

Aussi le poids total de ces camions ne doit-il pas dépasser 50 tonnes. Les normes que doivent vérifier les gestionnaires des 22 pesages routiers fixes et des quatre mobiles. Ce sont les trois entreprises privés : Socatraf, A2i et Foti.

Au total, le Cameroun compte 70 107 km de routes nationales dont 4061 km de routes bitumées et 3045 km non revêtues. Pour protéger ce patrimoine routier, l'État a mis en place depuis 1996 les pesages routiers.

« Si on compte pour un la dégradation causée par le passage d'une voiture sur la route, on comptera pour 50 000 à 100 000 la dégradation causée par le passage d'un camion sur la même route », indique Chouplaou, le directeur du patrimoine et de la protection et de l'entretien routier au ministère des Travaux publics.

En 2016, les 22 stations de pesage fixes et les quatre mobiles ont constaté la surcharge de 109 479 camions sur plus de 1,9 millions, passés au contrôle de charge. Des camions, dont la majorité est en transit.

