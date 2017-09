Cameroun: Paul Biya et son épouse se trouvent à Genève

Ecartée de la course au Mondial 2018, l'Algérie finira tout de même les éliminatoires. Le… Plus »

Pour ce voyage "Etasunien" de Paul Biya, la délégation officielle est composée de Le Jeune Mbella Mbella ministre des relations extérieures, Martin Belinga Eboutou, Directeur du Cabinet civil, Hamadou Moustapha ministre chargé de mission à la présidence de la République, Paul Atanga Nji ministre chargé de mission à la présidence de la République, Luc Sindjoun et Joseph Fouda conseillers spéciaux, Simon Pierre Bikele, chef du protocole d'Etat, Henri Etoundi Essomba Ambassadeur du Cameroun aux Etats-Unis et Michel Tommo Monthe, Ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies.

Autre originalité, toujours selon nos informations, la délégation camerounaise en route pour New York, réside depuis jeudi soir à l'hôtel Intercontinental de Genève à l'exception du chef de l'Etat camerounais qui se trouve dans une résidence privée non loin de la Rue Henri-Fazy à 1204 Genève, en compagnie de son épouse

