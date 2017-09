Sénégal: Les jeunes de Léona exigent la levée de la suspension des navetanes

Léona (Dep Louga) — Le président de la zone R de Léona, Yankhoba Fall, a exigé samedi la levée de la suspension depuis un mois dans cette localité du championnat populaire de football "navetanes".

Il a dans la foulée rejeté les arguments de "menace à l'ordre public" contenus dans l'arrêté du sous-préfet de Sakal, qui se base sur des informations fournies par la mairie.

"Nous exigeons la levée de cet arrêté sous prétexte de menace à l'ordre public, alors que les navetanes à Léona sont les plus apaisées dans le département de Louga', a-t-il dit au terme d'une marche encadrée par la gendarmerie.

Le président de la zone R estime qu'en réalité, c'est pour des "raisons politiques" que cette décision a été prise et sous le prétexte que "le bureau est politique alors que les navetanes sont apolitiques et non confessionnelles".

Il réclame une autonomie de la zone et invite les autorités politique et administrative à s'occuper des institutions dont elles ont la charge et à laisser les jeunes dérouler leurs activités de vacances et s'épanouir à l'image de leurs camarades des autres villes.

Le président de la commission sports et jeunesse de Léona, Assane Sow, dégage en touche les arguments avancés par les jeunes et explique cette interdiction par l'état non fonctionnel du terrain.

"Ces jeunes sont partis négocier avec des partenaires pour la réhabilitation du terrain sans l'aval du maire qui, après avoir constaté son impraticabilité, a opté pour la suspension des activités", a-t-il dit.

Concernant l'argument politique, il estime que "le maire a toujours gagné les élections et n'est pas motivé par des raisons politiques".