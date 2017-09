Congo-Brazzaville: Sécurité - La police présente 8 malfaiteurs à la presse

L'arrestation de ces malfrats a été rendue possible grâce à l'efficacité de la brigade de recherche et investigation criminelle du commissariat de police de Loandjili.

Car ils opèrent le plus souvent pendant les périodes scolaires, notamment les lundis et vendredis aux alentours de 10 heures à 14 heures.

Parmi eux, on compte des chauffeurs, des dealers, des trailles ( ceux qui opèrent dans les maisons), des passeurs, des guetteurs, des enquêteurs ou LG, éléments de GU et autres.

"Ainsi, conformément à cela le directeur départemental de la police dans ces départements avait donné quelques instructions afin de traquer tous les fauteurs de troubles jusqu'à leur dernier retranchement au Kouilou et à Pointe-Noire. Il s'agit d'une bande organisée composée d'une cinquantaine de personnes qui opèrent à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.

Au total, près d'une quarantaine d'habitations à Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie ont déjà été visitée par ces hommes occasionnant ainsi la perte de plusieurs biens et d'importantes sommes d'argent estimées à plusieurs millions de franc CFA.

Interrogés sur leurs actes, ceux-ci ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont expliqué que pendant leur pénétration dans des domiciles des particuliers, ils emportent des sommes d'argent, des appareils électroménagers et d'autres objets de valeur qu'ils peuvent trouver sur les lieux.

Okobo Rockette, Ngolo Pierrevy, Lingomele Elie, Bembo Flory proviennent tous de Brazzaville, leurs âges oscillent entre 21 et 25 ans. Ils détenaient des bombes lacrymogènes, des uniformes policiers et militaires, de fausses permissions, de fausses attestations de présence au corps.

Quatre faux policiers et quatre malfrats du groupe Maïcha du réseau "Boom à l'étranger" ont été officiellement présentés à la presse le 15 septembre par les services départementaux de la police judiciaire du Kouilou et de Pointe-Noire.

