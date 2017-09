Sénégal: La destruction progressive de la couche d'ozone entraîne des impacts négatifs sur la santé humaine (officiel)

"Consciente des efforts consentis par les pays développés et ceux en voie de développement, la communauté internationale continue d'apporter les moyens nécessaires pour consolider les acquis", a salué le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable.

Il a ajouté que le Sénégal a mis en place le Programme de pays ozone, dont l'objectif principal est d"'éliminer" les substances appauvrissant la couche d'ozone suivant le calendrier fixé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et dont la première phase a permis d'éliminer les chlorofluorocarbures (CFC) en 2010, avec la collaboration des services de la douane, du commerce, des pêches maritimes, de l'industrie, des professionnels du froid et tous les acteurs concernés.

Conscient des enjeux environnementaux liés à la destruction de la couche d'ozone et pour contribuer à l'effort mondial de sa protection, le Sénégal a ratifié les différents traités et amendements relatifs à la protection de la couche d'ozone.

Il a souligné que la célébration de cette journée constitue "un cadre idéal" pour l'information sur l'évolution de cette couche d'ozone et sensibiliser l'opinion internationale sur l'urgence de continuer les actions de réduction et d'élimination des substances qui l'appauvrissent.

Cette destruction progressive impacte également négativement sur la faune, la flore, le milieu marin, perturbe et bloque le cycle de croissance normale des espèces, et fragilise les matériaux de construction des bâtiments, a-t-il dit, mercredi à Joal-Fadiouth (Mbour, ouest), à l'occasion de la cérémonie officielle de la célébration de la Journée mondiale de l'ozone.

Joal-Fadiouth (Mbour) — La destruction progressive de la couche d'ozone entraîne des impacts négatifs sur la santé humaine, parmi lesquels la déficience du système immunitaire et la recrudescence des cancers de la peau et des cataractes, a révélé samedi le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Doudou Ndiaye.

