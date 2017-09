Afrique: Classement-FIFA - La RDC dégringole de la 28e à la 42e position en septembre 2017

Dans le monde, l'Allemagne championne du monde en titre et vainqueur de la Coupe de la Confédération est première devant le Brésil et le Portugal.

Les poulains du sélectionneur Florent Ibenge jouent les deux derniers matchs des éliminatoires contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye en octobre à Monastir en Tunisie et contre le Syli national de la Guinée en novembre à Kinshasa. Ils ont l'obligation du résultat pour continuer à croire à une qualification pour la Coupe du monde et espérer naturellement un faux pas de la Tunsie.

La défaite d'un but à deux contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, le 1er septembre, au stade Radès de Tunis et le résultat d'égalité de deux buts partout au stade des Martyrs à Kinshasa en quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football Russie 2018 ont, sans contredit, été à la base de cette perte de 14 places au classement des Léopards de la RDC.

