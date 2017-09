Congo-Brazzaville: Ministère de la jeunesse - De nouvelles orientations pour plus d'actions

Jean Claude Mouvioyi, inspecteur de la Jeunesse et de l'éducation civique a loué l'initiative de la ministre. «Elle doit s'arranger et voir comment combler le vide administratif », a-t-il indiqué.

La crise ne doit pas être une excuse pour nous. Les solutions relèvent plus de l'action. Je leur ai demandé d'être plus sur le terrain », a-t-elle ajouté.

Pour réaménager l'action de son travail, la ministre de la Jeunesse et de l'Education civique veut s'accrocher aux orientations du chef de l'Etat pour plus d'efficacité et d'actions.

Au menu des échanges avec les cadres de la direction générale de la jeunesse, de l'éducation civique et deux inspections affiliées à ces directions des dossiers importants, entre autres, les affections des cadres du ministère; la mutation de certains dans les autres ministères pour convenance personnel; la situation des administrateurs décédés et les départs à la retraite.

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique s'est entretenu, le 14 septembre à Brazzaville, avec les responsables des administrations sous-tutelle pour s'imprégner des réalités du travail et réorienter leurs actions.

