Congo-Brazzaville: Le gouvernement examine les axes prioritaires du Plan national de développement

Les conclusions des travaux du comité de pilotage de l'élaboration du Plan national de développement (PND) pour la période 2017-2021 ont fait l'objet, vendredi à Brazzaville, d'une revue par le gouvernement. La concertation, dirigée par le Premier ministre, Clément Mouamba, a permis un examen de ce plan avant son adoption.

C'était le seul point inscrit à l'ordre du jour de ce « Conseil de cabinet », a précisé, dans un compte -rendu, la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka-Babackas, dont le département pilote le projet.

« Dans l'élaboration du PND, le gouvernement doit définir les axes prioritaires. Lors de la réunion du 6 septembre 2017 dernier avec la commission, les axes prioritaires ont été arrêtés avec des mesures d'accompagnement pour s'assurer du succès de leur mise en œuvre.

Il convenait donc aujourd'hui qu'on expose et que l'on arrive à faire partager par tous les membres du gouvernement la quintessence de ces actions prioritaires », a souligné la ministre.

C'est au cours d'un conseil de ministres que ces axes prioritaires seront dévoilées. Selon Ingrid Olga Ebouka-Babackas, le document, autour duquel se sont associés plusieurs acteurs de développement, devra orienter « la direction vers laquelle le gouvernement souhaite aller sous la haute gestion du chef de l'Etat, pour que nous ayons, pendant les cinq années à venir, un développement inclusif, harmonieux et que chacun dans son quotidien ressente les bienfaits de l'action gouvernementale ».

Les travaux techniques d'élaboration du PND pour la période 2017-2021 avaient été lancés en juillet dernier. Ce nouveau document est attendu comme « cadre unique et consensuel » des politiques, actions publiques et cadre de coopération.

Pour la ministre du Plan, il devrait servir de référentiel unique pour la programmation et le suivi des politiques et des actions publiques, aussi comme cadre de coopération et de concertation avec les partenaires privés, internationaux et la société civile pour la conduite du développement économique et social du Congo.

Les axes prioritaires attendus devraient sûrement porter sur l'affermissement de la gouvernance économique et administrative. Il s'agit de plus d'efficacité dans l'action gouvernementale afin de renforcer la qualité des services publics et réduire l'incidence budgétaire.

Ce plan, à en croire quelques experts de la commission chargé de son élaboration, devra intensifier la diversification économique autour d'un nombre restreint de secteurs porteurs de croissance, générateurs d'emplois et de devises.