Afrique: Afrobasket 2017 - La RDC s'arrête en quarts de finale face à la Tunisie

« Notre objectif principal était de nous qualifier pour les quarts de finale et nous l'avons atteint... Je suis content que notre pays soit de retour dans la plus grande compétition africaine, après avoir raté les quatre dernières éditions... j'ai réalisé que les meilleurs joueurs africains que je regardais à la télévision sont humains après tout... », a indiqué l'intérieur Hervé Kabasele crédité d'une moyenne de 16 points, 6.3 rebonds et 2.7 contres par match.

C'est au troisième quart-temps que la RDC a littéralement craqué pour ne plus se relever, accusant de manière inexorable un coup au moral. Certainement les amis de Myck Kabongo, Évariste Shonganya, etc. ont fait les frais de la grosse dépense lors du match contre le Nigeria en dernière journée du groupe A.

