Afrique Centrale: Politiques économiques et intégration sous régionale - Le FMI et le Cameroun s'accordent

Mitsuhiro Furusawa a échangé sur ces sujets jeudi dernier avec le Minfi et le Minepat, deux acteurs majeurs du programme pays avec l'institution financière.

Le ministère des Finances (Minfi) et le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) sont sans aucun doute les deux administrations avec lesquelles le Fonds monétaire international (FMI) traite le plus en ce moment au Cameroun.

Ce n'est donc pas une surprise si Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du FMI, a démarré sa journée de travail au Cameroun par une rencontre avec les chefs de ces départements ministériels, Alamine Ousmane Mey et Louis Paul Motaze. Un échange qui a eu lieu au cabinet du Minfi.

Sur les détails de cette discussion, le N°2 du FMI a affirmé que l'échange a porté sur la relation profonde et durable entre le FMI et le Cameroun.

« J'ai salué le rôle-moteur joué par les autorités camerounaises pour surmonter les difficultés économiques du Cameroun et de la CEMAC », a indiqué M. Furusawa. « L'économie camerounaise est diversifiée et la croissance robuste.

Mais, la chute des prix du pétrole et l'aggravation de la situation sécuritaire ont de graves conséquences pour votre pays », a poursuivi le Dga du FMI.

En effet, à ce jour, selon des sources dignes de foi, la couverture des importations par les exportations est faible, à titre d'illustration des conséquences des difficultés actuelles sur l'économie nationale.

C'est donc pour améliorer cette tendance que, comme l'a souligné Mitsuhiro Furusawa, « on a discuté de plusieurs choses en rapport avec les politiques économiques et on est d'accord sur l'importance de l'exécution du programme actuel pour accélérer le développement et les réformes et l'importance de l'assainissement de la fiscalité et des finances publiques et aussi l'intégration régionale ».

Au Minepat, on affirme que le niveau actuel de l'intégration au sein de la CEMAC freine le potentiel de développement et de décollage de la sous-région.