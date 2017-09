Ile Maurice: Tournage de Serenity - Sébastien Jacob, le chef personnel de Matthew McConaughey, raconte

Dix chefs lui avaient préparé des menus. Et c'est celui élaboré par Sébastien Jacob que l'acteur oscarisé américain Matthew McConaughey a retenu. C'est dire si le consultant en cuisine et chef à domicile Sébastien Jacob a passé énormément de temps avec le comédien et sa famille lorsqu'ils étaient à Maurice pour le tournage de Serenity.

«Ces deux mois ont été deux mois de magie. Cela a été une expérience exceptionnelle que de cuisiner pour Matthew McConaughey, pour sa femme Camila Alves et leurs enfants tous les jours», déclare Sébastien Jacob.

«Matthew McConaughey l'a félicité et lui dit : ʺI want you as my chef! !ʺ»

Et comment a débuté cette aventure ? Son ami Damien Dittberner l'appelle à la fin juin pour lui proposer un boulot. Rendez-vous est pris le lendemain au Royal Palm. Là, il est reçu par les producteurs Guy Heeley et Carsten Lorenz qui lui disent qu'ils cherchent un chef pour préparer les repas de l'acteur Matthew McConaughey.

«On me précise que l'acteur a un régime alimentaire très strict et sain à respecter avec un grammage très précis de viande et de poisson et qu'une fois la semaine, lui et sa femme ne mangent que des légumes.» Mais avant d'être accepté, il doit d'abord passer un test, c'est-à-dire réaliser un menu pour cinq personnes. Dans la pratique, ils sont une dizaine de chefs à participer au test. Aucun autre détail ne lui est fourni.

Au jour dit, Sébastien Jacob débarque avec tous ses ingrédients à la villa où l'acteur et sa famille vivent à l'hôtel Trou aux Biches. Il prépare l'entrée, le plat de résistance et le dessert pour cinq personnes. Au fil de la soirée, toutes les assiettes reviennent en cuisine vides.

A la fin du dîner, Matthew McConaughey vient le féliciter et lui dit : «I want you as my chef!» Sébastien Jacob tombe des nues, surtout que l'hotel Trou-aux-Biches a cinq chefs. Mais il est heureux.

Chaque semaine, le coach sportif de l'acteur, Andy Thompson, lui donne la liste des ingrédients à acheter pour la semaine et c'est à lui de les cuisiner selon son inspiration mais tout en les préparant sainement.

«Le jour où Sébastien Jacob lui fait découvrir le thon de la marque Tropical, Matthew McConaughey adore et en redemande.»

Du lundi au dimanche, soit pendant 60 jours, Sébastien Jacob a préparé les repas de l'acteur et de sa famille. Pour le petit déjeuner, Matthew McConaughey et son épouse mangent un blanc de poulet grillé, un avocat entier que Sébastien trouve dans les épiceries fines et qui sont importés de France ou d'Egypte.

Au déjeuner, c'est une salade variée avec une viande ou un poisson. «J'ai mis tous les légumes que je trouvais, crus, grillés ou blanchis. Le poisson préféré de Matthew McConaughey est le saumon d'Ecosse. Par contre, sa femme a adoré le sacréchien. Ils ne mangent ni pain, ni sel, ni huile. L'huile est remplacée par l'avocat. L'assaisonnement de la salade est avec du vinaigre brun à l'ail haché à l'émincé de coriandre.»

Pour le dîner, c'est soit du poisson, soit de la viande et un avocat. Tous les quatre jours, Sébastien Jacob reçoit Rs 100 000 pour acheter ses ingrédients.

Un jour qu'il prépare du thon importé de France à Rs 1 800 les 450 grammes, l'acteur trouve le goût «disgusting». Le chef fait le tour des grandes surfaces et achète les thons de divers pays étrangers et ça ne passe toujours pas avec l'acteur. Le jour où Sébastien Jacob lui fait découvrir le thon de la marque Tropical, Matthew McConaughey adore et en redemande.

«Matthew McConaughey est un gars super gentil, super cool, super généreux. Il n'aime pas qu'on le prenne pour une star.»

Pour les enfants de l'acteur, il n'y a aucune restriction culinaire, ni pour la belle-mère de l'acteur, une Brésilienne qui a séjourné deux semaines avec eux et pour qui Sébastien Jacob a préparé des plats typiquement mauriciens qu'elle a adorés. En week-end, Matthew McConaughey et Camila Alves sont plus souples sur l'alimentation, mangeant beaucoup de protéines comme le sushi, le shashimi, des tartares de poisson.

Ce que Sébastien Jacob retient de Matthew McConaughey, c'est qu'il s'agit «d'un gars super gentil, super cool, super généreux. Il n'aime pas qu'on le prenne pour une star».

Sébastien Jacob n'a pas cuisiné que pour l'acteur. Mais aussi «pour les autres stars de Hollywood qui étaient à Maurice dans le cadre du film Serenity». Pas besoin de vous dire qu'ils ont été... conquis.

Il a acquis ses lettres de noblesse dans des établissements étoilés

Avant d'être sélectionné par l'acteur texan, le trentenaire mauricien avait déjà acquis ses lettres de noblesse dans les cuisines d'établissements étoilés et non des moindres comme le Royal Palm, le Dinarobin, le Casuarina Hotel, l'Archipel des Saveurs, pour ne citer que ceux-là. Son style, qui est de valoriser les produits du terroir en les mélangeant à d'autres plus raffinés, est extrêmement apprécié.

Sébastien Jacob trouve par exemple normal de remplacer la pomme de terre d'une purée par de l'arouille relevée par de l'huile de truffe, de faire sauter des brèdes malabar à la place d'épinards, de préparer des mines bouillies dans un bouillon de foie gras et servies avec une cuisse de canard confite et des œufs de caille. Il est celui qui a lancé les burgers de cochon marron et de cerfs. «J'ai été copié depuis», dit-il. «C'est signe que c'est bon.»

En 2016, Sébastien Jacob se met à son compte en tant que consultant en cuisine et chef à domicile. Vu la réputation solide qu'il s'est taillée, il est régulièrement sollicité par les étrangers qui habitent les villas RES, IRS, les Mauriciens propriétaires de bungalows à la mer. Bref, ce n'est pas le travail qui manque.