Tunisie: Sans bavure...

Revigorés par la récente victoire contre le COM à Médenine même, les Cabistes espéraient en cet après-midi de samedi continuer sur leur lancée en recevant l'USB Guerdane.

Une opportunité à ne pas manquer. Et comme on pouvait l'imaginer, les locaux on pris d'entrée la mesure de leurs adversaires en multipliant les actions.

Le revenant Hamdouni s'empare du cuir, se présente devant le gardien adverse, un peu excentré, frappe en force mais le ballon est détourné en corner sur lequel Wattara reprend de la tête dans les filets (5').

La partie devient alors très ouverte. Les Cabistes cherchant à doubler la marque alors que les visiteurs se sont découverts, courant derrière l'égalisation.

On a vu Chiheb Zoghlami et Harbaoui tenter des actions mais qui ont avorté devant une défense cabiste bien regroupée autour de Ressaïssi. En face, Saïdani au four et au moulin n'a pas arrêté de secouer ses coéquipiers Wattari, Hamdouni et Ounalli à aller de l'avant.

Le match est devenu plus alerte et Jlassi a failli ajouter un 2e but à la suite de cette passe de Ben Nécib mais le cuir est passé légèrement à côté (25'). L'USBG réplique par Jacob, sur ce coup de pied arrêté, qui voit sa reprise de la tête passer au-dessus (31').

Depuis, le jeu s'est stabilisé au milieu du terrain et est devenu très hâché. La précipitation est ainsi devenue monnaie courante, notamment de la part des Cabistes qui ont cafouillé devant les bois de l'USBG à l'image de cette action sur corner ratée inexplicablement (44'). Et c'est sur ce score à l'avantage des Nordistes que s'achève la première période très médiocre.

En roue libre !

De retour des vestiaires, les deux équipes ont donné l'impression de se dépenser à fond, défendant ainsi leurs couleurs respectives.

Toutefois, l'efficacité a manqué terriblement de part et d'autre puisqu'on n'a rien enregistré de bon jusqu'ici. Même le remplacement de Coulibaly Idrissa par Ben Hassine n'a pas donné le plus escompté côté USBG.

Au contraire, c'est le CAB qui reprend sa domination, profitant d'un un flottement dans la défense visiteuse pour marquer un 2e but par Firas Belarbi, héritant d'une passe lumineuse de Ounali (66').

La rencontre s'emballe et on assiste à des espaces que l'on peut considérer comme des boulevards mais qui ne sont pas exploités à bon escient. N'est-ce pas Belarbi et Wattara ?

Dans le camp adverse, seuls Hammami était à deux doigts de tromper Thamri et de réduire le score mais sa frappe a manqué le cadre (84').

Le CAB ne desserre pas l'étau sur son vis-à-vis, et à force d'essayer il a réussi à ajouter un 3e but à la 90' par l'intermédiaire de Zied Ounalli. L'USBG a montré une grande fébrilité en défense, donnant ainsi l'occasion aux coéquipiers de Saïdani de donner libre cours à leur imagination.

Cette victoire largement méritée des Cabistes ne doit pas occulter certaines défaillances. Le staff technique en est conscient et n'arrête pas de chercher les solutions pour améliorer le rendement.