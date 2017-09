Togo: « Sur l'aile du temps » vient d'enrichir la bibliothèque nationale

Les éditions Awoudy ont publié vendredi dans la soirée une autofiction dans laquelle l'auteur a retracé toute sa vie crescendo dans le temps et dans l'espace ouvrage. L'autofiction a porté sur la misérable enfance qua connue l'auteur et sa détermination à affronter la vie ; ce qui lui valu une place de choix dont il se félicite aujourd'hui.

Lui, c'est Régis SODOKIN qui a titré son ouvrage « Sur l'aile du temps ». C'est une histoire qu'il a narrée le temps qu'il avait quand il prenait pour la première l'avion pour partir à la recherche d'un mieux-être.

Le livre parle de la vie d'un jeune garçon issue d'une famille très pauvre dans une ferme. Il a connu une vie très misérable. Mais, il n'a pas considéré ces situations comme des obstacles.

Bien au contraire, il s'est battu pour connaitre quelque chose de plus grande que celle connue dans son enfance. « J'ai parlé de tout ça et pouvoir motiver quelqu'un à persévérer dans la vie et à travailler dur », a indiqué l'auteur.

Vu que c'est sa vie qu'il a romancée, l'auteur reconnait que « la route n'est pas encore finie mais je suis fiers d'avoir franchi une étape ». Certes, c'est une étape de franchi, une autre étape s'ouvre.

« À partir de maintenant, je pense que ça devient de plus en plus dur. Une fois que l'envol a été pris, il faut maintenir le cap. J'aimerais dire de dire non à la souffrance, je voudrais dire aux gens de ne pas se laisser emportés par les vicissitudes de la vie.

Personnellement, je suis né dans la bataille et je vais continuer », a-t-il déclaré en soulignant s'être inspiré depuis les bancs scolaires de Jean Ikélé Matiba qui disait : « si le fils du dernier paysan se distingue par son travail, il vous dépassera et vous deviendrez son serviteur ».

Le directeur littéraire aux éditions Awoudy s'est félicité du travail abattu par le jeune narrateur qui s'est intéressé à un fait important dans la vie sociopolitique du Togo : les événements douloureux des années 90 qui l'ont poussé à partir en exil ; de là, il a pris son envol.

Un autre fait marquant dans l'ouvrage, la mort que l'auteur n'a pas considérée comme une fin, mais plot un passage d'un monde à un autre monde sans que toutefois la communication ne soit coupée entre les deux milieux.

Le directeur littéraire des éditions Awoudy apprécie également l'espace et le temps choisis par l'auteur pour narrer son histoire ; l'histoire, fau-il le rappeler a été retracée dans un avion et dès que l'avion a atterri, l'histoire a pris fin.

« C'est une esthétique littéraire qui m'a beaucoup intéressé et je trouve qu'il est important d'en parler », a-t-il déclaré.