Et, cette date pourrait, selon lui, faire grimper le taux d'abstention, qui pourrait osciller entre 35 % et 40 %, surtout si l'alliance Lepep ne présente pas de candidat.

En attendant, le taux d'abstention varie entre 15 % et 25 %, en moyenne, que ce soit lors des partielles ou des législatives, comme l'explique Jack Bizlall. Il sera le candidat du Muvman Premye Me au n° 18, le 17 décembre.

«Ils diront que les gens ne s'intéressent pas à ces élections et que c'était une perte de temps... » D'autant plus que, pour l'instant, aucun candidat de l'alliance Lepep n'a été nommé pour briguer les suffrages.

À en croire Roshi Bhadain, les habitants de Quatre-Bornes ont déjà «make up their mind». Et nul doute n'est permis : «Nou pé al ver enn gran viktwar. Le destin du pays changera à travers cette partielle.»

