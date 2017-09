Togo: Faire des TICs un jeu, le leitmotiv de la start-up CCA

Ils sont une vingtaine d'apprenants (primaire-collège et lycée) a bénéficié du programme de formation en informatique "Vacances utiles CCA2017" initié par la start-up CCA sise à Agoé (banlieue nord de Lomé).

Une formation qui s'inscrit dans l'objectif de CCA : celui de faire des TICs un jeu. Les apprenants ont reçu leurs attestations de fin d'initiation et les meilleurs ont été primés.

Les bénéficiaires du programme cette année, issus pour la plupart des milieux défavorisés ont été durant tout le mois d'aout 2017, formés à la maitrise du clavier, des logiciels de base (Words, Excel) et à l'Internet.

Il s'agit pour les promoteurs de « démystifier l'usage de l'ordinateur, rendre accessible et vulgariser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) à travers toutes les régions du Togo, notamment, les plus défavorisées ».

« Le challenge toutes les vacances pour notre startup est d'occuper les apprenants, surtout, ceux n'ayant pas des moyens, à l'usage des Tics, un outil incontournable dans le développement du pays », explique Yohanès AKOLI, l'un des jeunes promoteurs.

Selon lui, « la vulgarisation des Tics va accélérer le développement du pays sur tous les plans et cette vision vient se greffer sur celle du gouvernement, qui en fait une très grande priorité ».

Pour cela, « notre souhait est que dans les prochaines années, l'enseignement des TICs soit intégré dans les curricula de formation depuis le primaire comme c'est le cas dans nombre de pays avancés », a-t-il indiqué.

Il assure qu'il poursuivra le plaidoyer pour que cette cause soit entendue par les plus hautes autorités du pays et en appelle aux bonnes volontés à accompagner la démarche.

L'effectif formé ces vacances 2017 porte à plus d'une centaine le nombre de bénéficiaires initiés à l'informatique depuis trois (3) ans.

La startup CCA a, par la même, occasion offert des dons de fournitures scolaires aux élèves orphelins des églises des Assemblées de Dieu (AD-Togomé) pour leur permettre de faire une belle rentrée des classes.

CCA a vocation de faire intégrer les Tics dans les curricula de formation et œuvre à la création des solutions informatiques adaptées aux besoins des écoles et entreprises.