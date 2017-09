Mozambique/Algérie: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger en mode guerrier face au Ferroviario

«C'est vrai que nous n'avons pas gagné en dehors de nos bases, c'est certain que je voudrais voir mes joueurs gagner mais l'essentiel pour moi est de poursuivre cette aventure et aller le plus loin possible.»

Et d'ajouter : «C'est un match de guerriers, un match d'hommes. Il faudra répondre présent si nous voulons atteindre notre objectif. Nous sommes prêts à relever le défi et c'est sur la pelouse qu'il faudra bien faire notre boulot.»

«Il ne faut surtout pas sous-estimer notre adversaire. C'est vrai que nous avons plus d'expérience, mais c'est connu que face à de grands clubs des équipes veulent toujours briller et créer l'exploit.

