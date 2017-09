Congo-Kinshasa: Les versions divergent après les violences meurtrières dans le Sud-Kivu

Dans un second temps, les réfugiés et demandeurs d'asile ont pris les corps des victimes et les ont déposés devant l'entrée de la base de la Monusco en demandant sa protection. »

Le gouvernement burundais de son côté présente ses condoléances aux victimes et appelle le gouvernement congolais et l'ONU à faire toute la lumière sur la mort d'une trentaine de leurs ressortissants.

Ces demandeurs d'asile disent avoir défilé en priant la Bible à la main et n'avoir réagi en érigeant des barricades et par des jets de pierre qu'après les premiers tirs.

Une manifestation qui avait lieu après l'arrestation et l'extradition de quatre des leurs. Selon le gouvernement de la RDC, les militaires congolais ont riposté en légitime défense face à un groupe armé non identifié.

Des enquêtes sont en cours dans l'est de la République démocratique du Congo après la mort vendredi de plusieurs dizaines de civils burundais. Selon des victimes et des témoins, une marche de civils burundais à Kamanyola au Sud-Kivu a été violemment réprimée par les forces de sécurité congolaises.

