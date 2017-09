Algérie/Mozambique: CAF Ligue des Champions - Le Ferroviario ne compte pas faire de cadeau à l'USM Alger

Ecartée de la course au Mondial 2018, l'Algérie finira tout de même les éliminatoires. Le… Plus »

Les Rouge et Noir d'Alger sont donc prévenus, les Mozambicains ne comptent leur faire aucun cadeau et c'est sur la pelouse qu'ils doivent arracher la qualification pour les demi-finales de la CAF Ligue des Champions.

Mes coéquipiers sont conscients de ce qui nous attend et nous tâcherons de ne pas décevoir tous ceux qui nous soutiennent et croient en nous.»

«C'est un match difficile, et nous le savons. Nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. Nous allons l'aborder le plus normalement du monde, nous essayerons aussi de le remporter.

