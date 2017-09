Madagascar: Un débat qui devrait être de plus en plus passionné

L'idée commence à faire son chemin et elle commence à rencontrer l'opposition d'une grande partie de l'opinion. Le régime ne cache plus sa volonté de réviser la constitution, mais il le fait dans le but de permettre au chef de l'Etat actuel d'aborder l'élection de 2018 dans les meilleures conditions.

Les journalistes ont été les premiers à alerter les citoyens sur les intentions des proches du président. Les associations de la société civile ont, elles aussi, sonné la charge contre ce projet de révision de la Constitution.

Elles ont, dans un communiqué, dressé un réquisitoire implacable contre la manœuvre des stratèges du camp présidentiel. Les arguments des membres de la société civile ont été présentés de manière claire et donnent un véritable poids à leur dénonciation.

Du côté du pouvoir, la campagne de communication sur le bienfondé de ce projet ne fait que commencer. L'argument principal avancé est le désir d'instaurer une véritable stabilité politique.

La crainte de voir le président actuel se faire déborder par son remplaçant après sa démission explique ce désir de supprimer l'article 46. Dans le même temps, la précampagne du locataire d'Ambohitsorohitra continue comme si de rien n'était.

Les inauguratiions et les discours se multiplient sans que personne ne trouve à y redire. La population, dans sa grande majorité, reste préoccupée par sa lutte pour la survie et par cette insécurité galopante.

La présentation, cette semaine du R.S.S. ou Réforme du Secteur de la Sécurité lors d'une grande cérémonie au CCI Ivato en présence du président de la République, du chef du gouvernement et des membres de la communauté internationale est la réponse apportée à cette dégradation de la situation sécuritaire à Madagascar.

On ne sait pas si, comme l'affirment les responsables, il s'agit d'un véritable plan de guerre contre l'insécurité, mais on pourra se faire une idée très vite. Ce sont des résultats que les citoyens attendent et non des déclarations d'intention.

Sur le plan international, les séquelles de l'ouragan Irma continuent de faire la une des médias. Les îles Saint Martin et Saint Barthélémy ont été particulièrement affectées par ce cyclone d'une violence jamais atteinte.

L'arrivée du président Macron sur place a été diversement appréciée, mais son empathie et sa volonté de dialoguer avec les sinistrés ont effacé les quelques remontrances qui lui ont été adressées.

Aux Etats-Unis, le locataire de la maison blanche s'est rattrapé en allant lui aussi visiter les victimes du cyclone, geste qu'il n'avait pas fait lors du passage de l'ouragan Harvey.

On ne sait pas si ces dégâts provoqués par ces météores vont convaincre Donald Trump de la réalité du réchauffement climatique et le faire changer d'avis.

Nouvelle provocation de la Corée du nord. C'est un véritable pied de nez que le président Kim Jung Un a fait à la communauté internationale en procédant au lancement d'un nouveau missile balistique qui a une fois de plus survolé le Japon.

Les mises en garde et les protestations des grandes puissances n'ont eu aucun effet sur lui. Le renforcement des sanctions décidé par le conseil de sécurité ne semble aucunement affecter le leader coréen qui semble éprouver un malin plaisir à défier les Etats-Unis.

Les présidents Poutine et Xi Jinping appellent à une retenue de leur allié. Donald Trump dont on connaît la brutalité de langage n'a pas encore réagi. Mais ce devrait être un des sujets les plus brûlants qui seront évoqués durant la session de l'assemblée générale de l'ONU qui se tient en ce moment.

Le débat sur le projet de révision constitutionnelle préparé par le pouvoir risque d'être très passionné et devrait alimenter les conversations dans les semaines à venir.

Le régime semble déterminé à aller jusqu'au bout de son intention. Pour le moment, aucun argument ne paraît le décider à reculer.