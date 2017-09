Tunisie: Une formation d'attaque...

«Dommage, on a raté lamentablement de signer notre première victoire de la saison», a avoué Kasri, pour qui «le début réussi dans le match avec deux buts d'avance n'a pas empêché l'adversaire de revenir pour égaliser, faute de concentration derrière et de surcroît à cause de ratages monstres en fin de match des attaquants qui auraient pu tuer les débats.

Néanmoins, on devrait retenir la leçon pour faire preuve de plus de concentration devant la JSK pour espérer réconcilier notre large public très touché par la tournure des événements devant le ST», a-t-il martelé.

Mosrati de retour...

Absent contre le ST, le stratège de l'équipe Mosrati, complètement rétabli de son élongation contractée devant l'ESS, retrouve son poste de prédilection à l'entrejeu à côté de Messaïdi, son remplaçant contre le ST.

Ce duo complémentaire et inspiré sera aidé dans sa tâche pour porter le danger vers la zone adverse par l'Ivoirien Gbala et Sabbahi, très utiles dans la couverture et la reconversion. Quant au vif ailier Kabbou et au buteur Essifi, ils formeront la pointe de l'attaque appelée à déverrouiller l'arrière-garde adverse pour espérer trouver la faille.

La défense qui a fléchi en fin de match contre le ST, en concédant deux buts sur erreurs de placement, verra le retour de Ben Mansour sur le couloir gauche, celui de droite sera confié à Mechmoum.

La paire Hichri-Dziri veillera au grain à l'axe pour barrer la route aux buts gardés par l'excellent Béderi, auteur d'une très bonne prestation devant le ST malgré les deux buts encaissés. Anan, Ben Hassine, Gacem, Soussi et autres Saïdi et Toujani pourraient prêter main-forte à leurs camarades en fonction de la physionomie du match.