Madagascar: Région Ihorombe - L'agriculture inclusive et durable promue par Tozzi Green

La production agricole à grande échelle se poursuit pour Tozzi Green Madagascar. Implanté dans la Grande-île depuis 2010, cette firme italienne a déjà plusieurs réalisations dans les volets social et économique.

Près de 4-000ha ! C'est la superficie totale cultivée actuellement par Tozzi Green, en partenariat avec les communautés locales de la région Ihorombe, pour la plantation de matières premières alimentaires.

En effet, si au départ, cette société italienne a pu conclure avec l'Etat Malagasy, un contrat de bail pour une superficie de 6558ha, afin de produire du jatropha pour le bioénergie, celle-ci a réorienté sa stratégie depuis 2013, et a restitué 3500ha de terrains à l'Etat.

D'après les explications, ces terrains sont plus propices au pâturage qu'à l'agriculture. Pour les surfaces restantes, Tozzi Green se tourne vers des cultures vivrières, plus adaptées aux spécificités de la région, comme le maïs, le soja, le tournesol, le géranium, etc.

Malgré cette nouvelle stratégie, les études sur des nouvelles formes de production de biomasse à des fins énergétiques se poursuivent, d'après les responsables auprès de la firme.

Inclusive et durable. Les terrains de l'Ihorombe comptent parmi les plus difficiles à cultiver à Madagascar et n'avaient jamais auparavant suscité l'intérêt d'opérateurs agro-industriels.

Après des années d'études et d'expérimentations, Tozzi Green a donc trouvé des solutions pour développer des variétés de cultures adaptées tout en améliorant les techniques agronomiques qui misent sur une valorisation et une fertilisation du sol à travers une amélioration de ses qualités agricoles.

En outre, la société mise beaucoup sur de nombreux projets culturels et sociaux, pour collaborer plus efficacement avec les communautés locales.

Des constructions d'hôpital, d'écoles, de CEG, de bâtiments administratifs, etc. autant de projets d'accompagnement au développement ont été réalisés par cette société, outre l'électrification de villages, les formations pour les paysans, et bien d'autres.

Ce ne sont que des extraits des activités exposées par Tozzi Green dans le cadre de la Foire Internationale de l'Agriculture (FIA 2017), qui se poursuit jusqu'au 17 septembre.