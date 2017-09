Tunisie/Algérie: Coupe de la CAF - Le Club Africain à Alger pour assurer sa qualification

Le Club Africain disputera aujourd'hui à Alger l'un de ces matches les plus importants de la saison. Cette rencontre face au Mouloudia d'Alger entre dans le cadre des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF.

En proie à de nombreux problèmes financiers, administratifs et sportifs, le résultat de la rencontre de ce soir pourrait s'avérer décisif sur plusieurs plans pour le Club Africain.

« C'est une rencontre très difficile pour nous dans la mesure où nous allons jouer face à une bonne équipe du MCA, mais je pense que la pression sera sur notre adversaire qui évoluera devant sa galerie, a confié latéral droit Mokhtar Belkhiter, comme le rapporte Le Buteur.

Il est vrai que nous traversons une période difficile en raison des contreperformances enregistrées en championnat, mais les rencontres ne se ressemblent pas et on tâchera de réaliser un bon résultat pour assurer la qualification ici à Alger. »

Un bon résultat à Alger en quart de finale aller de la Coupe de la CAF pourra calmer la colère des supporters et donner de la confiance aux joueurs et surtout au staff technique, très critiqué depuis le début de la saison.

Cette situation met une grosse pression sur les joueurs qui auront un grand rôle à jouer ce soir et à qui le public clubiste demande beaucoup plus de concentration, d'engagement et d'amour du maillot.

« L'entraîneur a discuté avec nous et on a aussi abordé le sujet entre nous les joueurs afin qu'on puisse faire face à cette situation et faire de cette rencontre contre le Mouloudia d'Alger un nouveau départ.

On ne focalise pas sur la défaite du MCA, le plus important pour nous c'est la préparation qu'on a effectuée pour cette rencontre, et une fois de plus je tiens à vous dire que la pression sera sur notre adversaire, puisque nous allons évoluer dans un grand stade qui est le 5-Juillet et la forte présence des supporters est une arme à double tranchant pour le MCA.

Personnellement, je suis persuadé que si on parvient à passer ce stade de la compétition, rien ne pourra nous arrêter pour aller en finale. »

Le quart de finale de la Coupe de la CAF entre le MC Alger et le Club Africain sera dirigé par l'arbitre marocain Noureddine El Jaafari.