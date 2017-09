Madagascar: Tennis \Josoa Rakotonindriana - « Le Country Club essaie d'apporter sa contribution dans la dynamisation du tennis »

interview

Dans moins de 14 jours se disputera la 3e édition du tournoi Vintage Cup de tennis sur les courts du Country Club à Ilafy. Les inscriptions prendront fin ce 20 septembre pour les retardataires. Josoa Rakotonindriana nous explique l'avancement de la préparation de ce tournoi prévu les 30 septembre et 1 octobre. Interview.

Pourquoi Le Country Club a décidé de renouveler la Vintage Cup ?

« La Vintage Cup en est à sa troisième édition cette année, les 30 septembre et 1er octobre. Le tournoi annuel vintage (ou rétro) du Country Club Madagascar à Ilafy, en double mixte, est en passe de devenir un événement incontournable dans l'univers du tennis à Madagascar. En effet, il apporte une réelle diversité, se différenciant des tournois classiques destinés aux licenciés. Le Premium Challenge et la Vintage Cup sont des tournois sur invitation, qui s'adressent à des personnalités et hauts cadres d'entreprises, qui se retrouvent en dehors du milieu professionnel pour pratiquer leur sport de prédilection. De cette manière, ils sont plus sensibles au développement de la discipline ».

Qu'est-ce qui va marquer cette édition ?

"Cette année, on devrait atteindre la barre symbolique des cinquante équipes participantes, preuve d'un engouement pour la compétition, édition qui portera désormais l'appellation de « The Allianz Vintage Cup ». L'édition 2017 de la Vintage Cup sera marquée par l'apparition d'un nouveau tableau à savoir parent-enfant. Soit au total père-fille, mère-fils et parent-enfant. Comme on sait à Madagascar chaque club se doit de trouver les moyens pour pouvoir bouger. C'est dans ce registre qu'en plus des tournois cités précédemment, le Country Club organise également un Open International dont la prochaine édition se disputera en octobre qui essaie d'être un levier pour les joueurs de l'élite. Ces tournois se jouent tous à guichets fermés. Et en 2018, le Country Club organisera une édition en simple au total tri».