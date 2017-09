Tunisie: Le rôle primordial des instances indépendantes

En 2016, la première édition a été marquée par la participation de plus de 80 partenaires de la société civile et la journée a été célébrée dans une quinzaine de gouvernorats.

La célébration de la Journée internationale de démocratie a été décidée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle sera donc célébrée le 15 septembre de chaque année dans le but de promouvoir et de défendre les principes de la démocratie.

Pour le directeur de l'Ifes, Nicolas Kaczorowski, l'objectif de cette manifestation est de sensibiliser les citoyens à l'importance de se réunir et de promouvoir la démocratie en Tunisie. Elle vise, aussi, à continuer d'ancrer les principes démocratiques par le biais du dialogue autour de différents thèmes tels que la jeunesse, la bonne gouvernance, la transparence, les institutions, les instances constitutionnelles indépendantes et le rôle du parlement.

Il a affirmé que les instances constitutionnelles constituent, aujourd'hui, un outil important et indispensable pour la consolidation du processus démocratique, déplorant les discours mettant en doute leur efficacité et utilité qu'il a qualifiés de «discordants et dépourvus de toute culture politique».

Leur utilité n'est plus à prouver dans les sociétés démocratiques où elles sont les garantes, chacune dans son domaine, de la transparence, de la neutralité, de la protection des droits et des libertés, a-t-il déclaré à l'Agence TAP en marge de sa participation à un espace-débat organisé à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.