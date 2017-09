Madagascar: Volley ball - Stefauto VBCD chez les dames et GNVB contre Cnaps chez les messieurs

Chez les dames, l'âge se fait un peu sentir chez l'AMVB et Stef'auto ne veut pas lâcher le titre avec ce sommet qui se joue dans sa ligue. Rendez-vous ce jour au gymnase Soavita pour les finales Stef'auto contre VBCD et GNVB contre Cnaps.

Déjà le premier set de 27 à 25 a fait durer le suspens, allant au Cnaps, pour revenir au Cosfa facilement en 25 à 16 au second set. Et rebelote encore pour eux au 3e set suivi d'un sursaut de Cnaps au 4è set sur un score de 25 à 23.

Les finales opposeront donc Stef'auto à VBCD et Les gendarmes à Cnaps après des demi-finales de rêve avec Cnaps et Cosfa. Il a fallu aller jusqu'au tie break pour éliminer les militaires.

