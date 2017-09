Tunisie: Arrêter l'hémorragie

Les coéquipiers de Boufalgua sont tenus de mettre le compteur en marche ; il est temps, et ça ne va pas être facile. Mais avec beaucoup de grinta, l'équipe est capable de surprendre son adversaire chez lui et redresser la barre.

Nombreux et variés étaient les exercices physiques et tactiques. Un déplacement périlleux attend l'USBG au nord du pays.

L'équipe est appelée à tout faire pour arrêter l'hémorragie. C'est une priorité urgente et absolue. Un autre échec ce samedi, à Bizerte, et le vase débordera. La situation pourrait alors empirer.

