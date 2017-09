Tunisie: Agir à compléter la réconciliation

Le pays qui, avec ce nouveau gouvernement, s'est engagé dans une guerre de sauvetage multiforme, a besoin de l'apport de tous ses enfants. Plus spécialement ceux qui détiennent ou dissimulent des moyens et des capitaux si précieux à l'heure d'une timide reprise économique qui pourrait se transformer en éclatante relance.

Mais cette réconciliation nationale, le chef de l'Etat la voulait plus élargie, touchant les hommes d'affaires soupçonnés d'implication non prouvée dans des infractions économiques ou financières, lesquels sont, depuis sept ans, en gel total d'activité, de même que l'ensemble des personnels dont ils étaient les employeurs. Ce alors qu'ils représentaient avant la révolution une importante part de notre PIB.

Car les fonctionnaires mis à l'index par simple soupçon pourront reprendre leur travail et mettre de nouveau leur expertise au service de l'administration publique qui en a tant besoin, sachant que quiconque détiendrait des preuves concrètes à leur encontre pourra, conformément à cette même loi, mettre en cause n'importe lequel d'entre eux.

Cette réconciliation administrative est une importante victoire pour le gouvernement d'union nationale qui s'attache à remettre le pays au travail et à relancer l'économie et le développement, tout comme c'est une victoire pour l'initiateur du consensus national, du Document de Carthage et du gouvernement d'union, le président Béji Caïd Essebsi.

